В Ростовской области уничтожили один БПЛА 29 ноября

29 ноября в Ростовской области средствами российской ПВО был сбит беспилотник. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Перехват БПЛА осуществлен вечером дежурными подразделениями противовоздушной обороны. Перед этим в регионе действовал режим повышенной опасности из-за угрозы атаки дронов.

Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.
Фото: DonDay
