Донская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав таганрожцев после атаки БПЛА

Фото: DonDay

После атаки, произошедшей 29 ноября в Таганроге прокуратура Ростовской области следит за соблюдением прав пострадавших жителей.Ночью Таганрог подвергся массированному нападению беспилотных летательных аппаратов, что привело к повреждениям многоквартирного дома, частной собственности и общежитий техникума, потребовавшей эвакуации жильцов.Помимо прочего, в центральной части города зафиксировано падение дрона, в связи с чем жители близлежащих домов были временно эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.Губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, сообщил об отсутствии пострадавших. На месте ЧП работают экстренные службы.Надзорное ведомство подчеркнуло, что держит на контроле вопросы соблюдения прав жителей Таганрога, чье имущество пострадало, включая граждан, находящихся в ПВР.