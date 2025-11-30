В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание до -3 градусов и гололед

Фото: Соцсети.

В Ростовской области прогнозируют морозы до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.Как сообщили синоптики, в течение 30 ноября, а также 1 декабря местами в регионе ожидается дождь. Температура воздуха по северной половине опустится до -2…+3 градусов. А по южной половине до +3…+8 градусов. Ночью столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов, а при прояснениях до 0.Ожидается изморозь, гололед и туман.