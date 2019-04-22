В Таганроге перед судом предстал начальник линейного отдела полиции



В Таганрогском городском суде вынесли решение по делу начальника Сальского линейного отдела полиции. Валерий Вирченко обвинялся в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



По информации суда, в 2014 году подсудимый работал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Республике Адыгея. Занимая данный пост, он предложил одной из подозреваемых по уголовному делу сделку. За 1,5 млн рублей Вирченко обещал «замять» дело. В итоге обвиняемая заплатила указанные средства.



Суд признал Валерия Вирченко виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.