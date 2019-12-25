Житель Таганрога подозревается в убийстве своего приятеля



В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве своего приятеля.



Преступление произошло в одной из квартир на улице Антона Глушко 22 декабря. По предварительным данным, 48-летние мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора. Конфликт разгорался, и словесная перепалка переросла в драгу. Гость набросился на хозяина и стал его жестоко избивать. Он остановился только после того, как понял, что таганрожец уже не подаёт признаков жизни.



Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего. Как сообщили в прокуратуре Таганрога, подозреваемый в убийстве задержан.

- В отношении него возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение вреда здоровью человека, повлекшее смерть человека», - добавили в надзорном ведомстве.



Подозреваемый находится под стражей.