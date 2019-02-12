В Ростовской области осудили мужчину, насмерть забившего приятеля



В Ростовской области осудили мужчину, насмерть забившего приятеля. Его обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Происшествие случилось вечером 20 июля 2018 года. Гуров принимал гостей у себя дома. Компания товарищей распивала спиртное. Сильно опьянев, преступник поругался с одним из своих приятелей. Затем Гуров набросился на товарища с кулаками. Он стал бить его по голове, телу, рукам и ногам. Не успокоившись, преступник вынес избитого во двор, где продолжил избивать ногами. Закончив экзекуцию, дебошир оттащил пострадавшего чуть дальше от подъезда дома и оставил. От полученных травм избитый скончался на месте инцидента.



Дело в отношении Гурова рассматривали в Гуковском городском суде.



- Он признан виновным в совершении преступления, - рассказали в пресс-службе суда. - Мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Соответствующий приговор уже вступил в законную силу.