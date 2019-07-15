В Ростовской области мужчина до смерти избил знакомого



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В городе Шахты 34-летний местный житель подозревается в расправе над своим знакомым.



По версии следствия, 25 июня мужчины вместе выпивали в доме в переулке Енисейском. Внезапно между ними возникла ссора. Во время потасовки подозреваемый несколько раз ударил своего приятеля по голове кулаком. Осознав, что нанёс знакомому серьёзные травмы, он вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам мужчина рассказал, что его знакомый получил травмы, упав с высоты. Позже потерпевший умер в больнице.

- В ходе следственных действий и оперативных мероприятий причастность подозреваемого к совершению преступления была установлена, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.