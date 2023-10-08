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В Таганроге мужчина вышел в море на сапборде в шторм и пропал без вести

В Таганроге мужчина вышел в море на сапборде в шторм и пропал без вести
В Ростовской области без вести пропал мужчина на сапборде. Александр Вайпан вышел в море во время шторма и не вернулся.

Около 10 часов 8 октября он отправлялся в путь с пляжа Богудонии. Горожанин держал курс на маяк Мержаново: там он договорился встретиться с женой.

Однако к вечеру Александр так и не появился на горизонте. Обеспокоенная супруга пыталась дозвониться любимому, но его телефон был недоступен.

В отчаянии она обратилась за помощью к спасателям. Тем временем друзья и родственники разыскивают пропавшего вдоль побережья от Таганрога до села Синявского Неклиновского района.

Если вам известно что-либо о местонахождении Александра, сообщите об этом его жене по номеру: +7-989-529-29-82.
Фото: соцсети.
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