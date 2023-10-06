В Таганроге ищут 35-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Таганроге без вести пропал 35-летний мужчина. Дмитрий Ветров не выходит на связь с близкими почти двое суток.
Вечером 4 октября горожанин выходил с работы в районе ТРЦ «Мармелад». Как сообщил DonDay.ru, около 19 часов он позвонил жене и сказал, что идет на остановку. С тех пор дозвониться ему не удавалось: до поздней ночи шли гудки, а потом телефон и вовсе выключился.
Друзья и коллеги не знают, куда мог отправиться Дмитрий. Родственников в городе у него тоже нет. Супруга обзвонила все больницы, но и там мужа не было. В отчаянии женщина обратилась за помощью в полицию и разместила в соцсетях ориентировку.
У Дмитрия короткие черные волосы, карие глаза, рост - 173 сантиметра. Последний раз его видели в черных штанах с боковыми карманами, красной кофте с капюшоном, футболке песочного цвета, синей кепке и серых кроссовках. С собой у мужчины был черный рюкзак.
Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Ветрова, сообщите об этом по номеру: 8-918-536-42-31 (Надежда). Дома мужчину ждет супруга с годовалым ребенком.