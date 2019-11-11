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В Таганроге без вести пропал 36-летний мужчина

В Таганроге без вести пропал 36-летний мужчина
В Таганроге разыскивают без вести пропавшего мужчину. О местонахождении Руслана Шкатова нет информации уже несколько суток.

Известно, что мужчина проживает в селе Ефремовка. В день исчезновения он собирался на работу, но опоздал на автобус. Руслан решил добираться на попутках. Около 20 часов 11 ноября он позвонил родным и сообщил, что ловит машину на трассе.

Однако на работе он не появился, но и домой не вернулся. Обеспокоенные родственники переживают, что по пути на работу у него могло что-то случиться.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего Руслана Шкатова, просьба обратиться к его коллеге Никите, который организовал розыск.

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