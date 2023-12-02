В Таганроге изменилась схема движения городских автобусов

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В Таганроге с 1 декабря изменилась схема движения части общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации.Так, на городские дороги вышел маршрут №6-В. Пассажиры смогут добраться на нём от микрорайона «Андреевский» до вокзала «Таганрог-1» и обратно.Автобус №10 будет следовать по маршруту «СНТ «Металлург-1» - вокзал «Таганрог-1»». Маршрут №36-В будет следовать от вокзала «Таганрог-1» до онкологического диспансера, расположенного на улице Московской.Кроме того, на городских дорогах появятся автобусы №78. Транспорт будет следовать от переулка Новый до переулка Малый Садовый. Автобус №79 будет двигаться по маршруту «улица Чехова - улица Петровская). Несколько маршрутов пустят к школе №39».Автобус №17 следует от переулка Итальянского, а №39 от Мариупольского шоссе и №60 от порта.С улицы Галицкой в сторону ЖМ «Солнечный берег» будет следовать автобус №79.А маршрут №36 от улицы Дачная до ТРЦ «Мармелад».