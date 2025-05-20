В Таганроге до 23 июня останется в СИЗО мать, оставившая в магазине труп сына

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области продлили меру пресечения матери, которая принесла в магазин мертвого ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона 20 мая.Трагедия произошла еще 24 ноября 2024 года, прямо в День матери. Горожанка Ирина Д. принесла в магазин переноску с братьями-близнецами и скрылась. Малышей заметили таганрожцы и вызвали на место «скорую». Один ребенок скончался от ударов тупым предметом, а второй получил по голове удары, но остался жив.Ирину задержали полицейские. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство малолетних детей». Затем ее отправили в СИЗО. Под стражей женщина находится с января этого года и останется там как минимум до 23 июня.