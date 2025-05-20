Доходный дом Бейхмана в Ростове планируют реконструировать

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В Ростове-на-Дону планируется провести работы по обновлению доходного дома, расположенного по адресу: Шаумяна, 79, литер А. Информация об этом была опубликована на официальном сайте администрации города.Согласно данным из документа, в июне 2024 года многоквартирный дом был признан аварийным. В связи с этим местные власти обязали владельцев провести реконструкцию памятника архитектуры за свой счёт. Однако жильцы отказались от выполнения этого требования. Теперь городским властям предстоит провести реконструкцию за счёт городского бюджета.- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 521 квадратный метр, принадлежащий собственникам помещений, - написано в постановлении.Отметим, что здание было признано объектом культурного наследия в 2018 году. В Ростове доходных домов Г. Бейхмана несколько.