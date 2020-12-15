В Таганроге анестезиолог-реаниматолог БСМП умер от коронавируса

Анестезиолог-реаниматолог БСМП Таганрога умер от коронавируса. Валерия Ткачука не стало 11 декабря на 75-м году жизни. О его кончине сообщили коллеги.Медик подхватил инфекцию около месяца назад. Когда состояние стало ухудшаться, его перевели в реанимацию, на аппарат ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, Валерий Ткачук скончался.Медик отдал 47 лет своей жизни медицине, 38 из них посвятил работе в БСМП Таганрога. Коллеги скорбят об утрате талантливого врача.