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В Таганроге анестезиолог-реаниматолог БСМП умер от коронавируса

В Таганроге анестезиолог-реаниматолог БСМП умер от коронавируса
Анестезиолог-реаниматолог БСМП Таганрога умер от коронавируса. Валерия Ткачука не стало 11 декабря на 75-м году жизни. О его кончине сообщили коллеги.

Медик подхватил инфекцию около месяца назад. Когда состояние стало ухудшаться, его перевели в реанимацию, на аппарат ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, Валерий Ткачук скончался.

Медик отдал 47 лет своей жизни медицине, 38 из них посвятил работе в БСМП Таганрога. Коллеги скорбят об утрате талантливого врача.

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