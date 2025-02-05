В Таганроге администрация планирует снести аварийный дом на Греческой

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области администрация Таганрога планирует снести аварийный дом на Греческой. Информация об этом появилась на сайте закупок.Двухэтажное сооружение не обладает исторической ценностью, но входит в состав архитектурного комплекса в исторической части Таганрога, рядом с мемориальным памятником. Здание по адресу: Греческая, 92 получило статус ОКН на региональном уровне, что запрещает его снос и разрушение соседних объектов. Таким образом, прежде чем приступить к сносу аварийного строения на Греческой, 94 необходимо организовать археологические раскопки.Согласно условиям тендерной документации заявки от организаций на проведение раскопок будут приниматься до 9 февраля. Администрация Таганрога выделит на эти работы 500 тысяч рублей, а подрядчику предоставят три месяца для их завершения.