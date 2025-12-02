Новости
В Таганроге 3 декабря простятся с погибшей в результате атаки БПЛА бабушкой

В Таганроге 3 декабря простятся с погибшей в результате атаки БПЛА бабушкой. Информацию о месте и времени проведения траурного мероприятия сообщила глава города Светлана Камбулова у себя в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 25 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате ЧП оказалось повреждено имущество почти у 700 жителей. Также пострадали 12 человек, трое их них скончались. Среди погибших оказались 28-летняя Юлия Давыдова и 18-летний Дмитрий Рядченко. В последний путь их проводили 27 ноября в Таганроге.

В числе пострадавших была и 76-летняя Лидия Чубенко. К сожалению, во время ночной атаки БПЛА она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 29 ноября стало известно, что организм женщины не выдержал. В этот день ранним утром она скончалась.

Лидия Владимировна долгое время проработала в ДК имени Ленина заведующей костюмерным цехом, а затем педагогом по труду в детском доме № 7. 

Прощание с Лидией Чубенко запланировано на 12:00 в муниципальном зале прощания, который находится на территории городской больницы скорой медицинской помощи по улице Большой проспект, 16. В 13:00 состоится захоронение на Мариупольском кладбище.

Глава Таганрога выразила соболезнования родным и близким погибшей.
Фото: Светлана Камбулова
