В Таганрог поставили первый трамвай нового образца

Первый трамвай прибыл сегодня в депо Таганрога для подготовки к эксплуатации. Финансированием проекта «Таганрогский трамвай» занимается государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Первая часть кредита в размере 1,45 миллиардов рублей уже направлена инвестору для реализации проекта.Общая финансовая поддержка проекта от ВЭБ.РФ составляет порядка 3,6 миллиардов рублей. За эти средства до октября планируется поставить ещё 9 трамвайных вагонов. Также предстоит отремонтировать больше 10 километров путей и оснастить транспортные маршруты остановками.Соглашение между ООО «Синара-ГТР Таганрог» и администрацией Таганрога подписали ещё 25 мая. Было принято решение отремонтировать больше 45 километров путей, построить депо и восемь тяговых подстанций. Кроме того, по плану в Таганрог привезут сразу 60 новых современных трамваев.На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге ВЭБ.РФ решил простимулировать проект и предложил вспомогательный кредит.Проект «Таганрогский трамвай» - единственный в России проект по модернизации всей трамвайной сети города. С инициативой его запуска выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.- Наш бизнес готов вкладывать деньги, просто ему надо предложить инструменты, проекты, которые, естественно, будут и выгодными, но гарантированными в том числе государством, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Если этот проект получится в Таганроге, то его можно будет использовать как «пионерский» проект для других регионов.Куратором проекта стал председатель наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Дмитрий Григоренко. Также по совместительству он является зампредседателя правительства Российской Федерации и руководителем аппарата правительства РФ.Эксперты считают, что этот проект станет настоящим прорывом. Есть вероятность, что «Таганрогский трамвай» может стать примером для всей России. ВЭБ.РФ не только предоставил средства, но и вызвался помочь в оформлении необходимых документов. АО «ИнфраВЭБ» помогли и в разработке проекта и в обозначении максимально выгодных для обоих сторон соглашениях.Проект обещают закончить в рекордные сроки. Общая стоимость проекта модернизации трамвайной сети в Таганроге составляет 11,8 миллиардов рублей. По плану новые трамваи, депо и тяговые подстанции появятся уже в октябре 2022 года.