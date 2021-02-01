В спецприемник в Новочеркасске доставили часть арестованных участников митинга в поддержку Навального
В спецприемник города Новочеркасска доставили часть арестованных участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Несогласованный митинг прошел 31 января в донской столице.
На улице Московской, 11, где находится спецучреждение, содержат восемь активистов от 18 до 25 лет. Кировский районный суд приговорил молодых людей к аресту по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В спецприемнике находятся не только жители Новочеркасска, но и Ростова-на-Дону. Решение доставить часть заключенных в казачью столицу связано с недостатком места для размещения более 100 арестантов в ростовских местах содержания.
Активисты получили административный арест на срок от 5 до 10 суток. По информации DonDay Новочеркасск, среди заключенных есть даже беременная девушка - ее приговорили к 10 суткам.
По словам добровольца, доставившего передачу, ребят плохо кормят, телефоны выдают только на время прогулки, а спать заключенным приходится при включенном свете.