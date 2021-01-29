Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

После акции в поддержку Навального спецприемники Ростова оказались переполнены

После акции в поддержку Навального спецприемники Ростова оказались переполнены
Часть людей, задержанных во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, перевозят из Ростова в Шахты. Это связано с тем, что после митинга 31 января спецприемники донской столицы оказались переполнены.

В тот день правоохранители задержали несколько десятков активистов. Судьи Кировского района до позднего вечера выносили решения. Под арестом оказались так много людей, что их стало негде содержать. В связи с этим 1 февраля ростовчан начали доставлять в режимные учреждения других городов области. В частности, в Шахты.

В числе задержанных оказался и ведущий Руслан Исмаилов. Его вместе и еще дюжину людей везут на микроавтобусе в Шахты. Шоумен проведет в спецприемнике четыре дня.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.