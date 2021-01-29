После акции в поддержку Навального спецприемники Ростова оказались переполнены

Часть людей, задержанных во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, перевозят из Ростова в Шахты. Это связано с тем, что после митинга 31 января спецприемники донской столицы оказались переполнены.В тот день правоохранители задержали несколько десятков активистов. Судьи Кировского района до позднего вечера выносили решения. Под арестом оказались так много людей, что их стало негде содержать. В связи с этим 1 февраля ростовчан начали доставлять в режимные учреждения других городов области. В частности, в Шахты.В числе задержанных оказался и ведущий Руслан Исмаилов. Его вместе и еще дюжину людей везут на микроавтобусе в Шахты. Шоумен проведет в спецприемнике четыре дня.