После акции в поддержку Навального спецприемники Ростова оказались переполнены
Часть людей, задержанных во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, перевозят из Ростова в Шахты. Это связано с тем, что после митинга 31 января спецприемники донской столицы оказались переполнены.
В тот день правоохранители задержали несколько десятков активистов. Судьи Кировского района до позднего вечера выносили решения. Под арестом оказались так много людей, что их стало негде содержать. В связи с этим 1 февраля ростовчан начали доставлять в режимные учреждения других городов области. В частности, в Шахты.
В числе задержанных оказался и ведущий Руслан Исмаилов. Его вместе и еще дюжину людей везут на микроавтобусе в Шахты. Шоумен проведет в спецприемнике четыре дня.