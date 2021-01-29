Задержанного во время митинга в поддержку Навального журналиста приговорили к штрафу

Задержанного вр время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального журналиста приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Макар Паламаренко - корреспондент DonDay.ru обвинялся по статье ч.6.1 20.2 административного кодекса.Журналиста задержали во время митинга, который проходил в центре города в поддержку оппозиционного политика. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол, а после привезли в Кировский районный суд Ростова, где он пробыл более четрых часов.- Суд выслушал меня, потом адвоката и мы удалились из небольшой комнаты. Минут через 10 нас позвали, чтоб огласить решение. Как итог - штраф в 10 тысяч рублей, - отметил Паламаренко.