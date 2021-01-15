В сотнях домов Ростова в начале недели отключат электричество

Тысячи жителей Ростова-на-Дону в начале недели останутся без электричества. Причиной массовых отключений станут ремонтные работы и проверка оборудования на сети.В понедельник, 18 января, с 10 до 12 часов обесточат дома №№ 29-43, 40-72, 32, 23-33 на улице Мопра, №№ 46, 72-74, 42/1, 30а на проспекте Стачки, №№ 2-6, 14-32 на улице Тренева, №№ 19 и 2 на Рабочей площади. Света не будет и в домах, расположенных по адресам: переулок Приволжский, 28-40, 11-15, 1-й переулок, 39-45, 42-48, 2-й переулок, 21-27, 20-24.С 10 до 12 и с 13 до 16 часов электричества лишатся ростовчане, проживающие на проспекте Кировском, 35, 43-45, 49-51, 40-42, в переулке Университетском, 46, 61, 44, 63, в переулке Греческом, 1, 1А-11, 2, 6-12 и на улицах Большой Садовой, 109, 113, Суворова, 75, 77, 81, 42, 46, 48, 52А.На улице Степана Разина, 1 свет отключат с 9 до 12 часов.В этот же день с 9 до 17 часов обесточат дома на улицах 1-й Майской, 41-61, 40-54; 6-й Линии, 22, 26; 2-й Линии, 1-17, 2-8; 4-й Линии, 19-39, 20-38; Днепропетровской, 7-25, 16-28; Мурлычева, 87-97, 74-82; Перекопской, 19-21, 22-30; Демьяна Бедного, 1-29, 2-24; Портовой, 106-164, 101-181; Гастелло, 1-21, 2-18; Народного Ополчения, 31-79, 28-112; Черепахина, 93-111 и Скрыпкина, 27-41, 28-32. Не будет света и у жителей домов №№ 1-7, 2-16 переулке Гудермесском, №2 в Булановском, 2, №№ 1-33, 2-44 в переулке Ермака, №№ 1-3, 6-10 в Народном, №№№2-4 в переулке Самошкина, а также №46/2 на проспекте Коммунистическом, и №№235/1, 235/3 233, 231/2 на проспекте Стачки.Дольше всего электричества не будет на улице Темерницкой, 34, Серафимовича, 29-35, 30-36, Московской, 43/13, 43/1,Социалистической, 44 и в переулке Островского, 33-35. Эти дома обесточат с 9 до 18 часов.