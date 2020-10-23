Тысячи жителей Ростова останутся без света в начале недели

В Ростове тысячи жителей Западного микрорайона в понедельник останутся без света. Об отключении электричества сообщили в Ростовских электросетях.С 9 до 18 часов 26 октября обесточат дома на улицах Ищенко, 2-8, 5-15; Селиванова, 35-49; Ивахненко, 2-10, 7-11. Также лишатся электричества и ростовчане, проживающие в переулке Столярном, 1-11, 2-12; на улицах Промышленной, 1-35, 24-42 и Инструментальной, 11-23; на проспекте Мира, 11-21.Немного меньше без света просидят жители домов №№ 33/4, 33/5, 39/2 на улице Зорге. Здесь электричество отключат с 9 до 17 часов. А на улице Стабильной, 11-13, 21 - с 9 до 16 часов.Также с 9 до 12 часов света не будет и на проспекте Коммунистическом, 6, 6/1, 10, 8/1, 12Б.Отключение света связано с исключением аварийных ситуаций на оборудовании распределительной подстанции.