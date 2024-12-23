В СИЗО-1 Ростова сотрудник водил заключенных женщин в мужские камеры

Фото: Ростов ру.

Сотрудника нашумевшего СИЗО-1 в Ростове подозревают в том, что он водил заключенных женщин в мужские камеры за денежное вознаграждение. По предварительной информации, 29-летний работник учреждения создавал комфортные условия для заключенных.Как сообщает издание Shot, в часы своих дежурств молодой человек проводил женщин из женского блока в мужские камеры, за что получал около 100 тысяч рублей. Кроме того, его также подозревают в продаже мобильных телефонов и сим-карт заключенным.Предполагается, что подозрительная деятельность работников СИЗО-1 была замечена еще летом, когда несколько обвиняемых по террористическим статьям захватили в заложники сотрудников учреждения. В ходе проверки выяснилось, что многие заключенные имели возможность пользоваться телефонами, смотреть телевизор в камерах и за деньги встречаться с женщинами в условиях изоляции. С того момента за СИЗО установилось особое наблюдение.Напомним, что утром 16 июня шесть заключенных выбили решетку и сбежали из камеры, захватив в заложники двоих сотрудников. Они выставили требования, включая получение оружия и автомобиля для покинутого города. Переговоры не увенчались успехом, и вскоре начался штурм. Несколько заключенных были ликвидированы, а выживший Даниил Камнев позже вернулся в изолятор. После этого инцидента в системе ГУФСИН Ростовской области начались строгие проверки и массовые увольнения, что привело к отставке начальника ГУ ФСИН Дмитрия Безруких и его заместителя Василия Гордеева 12 июля.