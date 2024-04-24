В школе № 3 в Ростове могут ввести карантин из-за кори у ребенка

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Карантин могут ввести в школе № 3 в Ростове из-за кори. У одного из учащихся зафиксировали высокую температуру. Ребенок сдал анализы, но результат еще не известен. Если подозрения подтвердятся, то школу закроют на карантин.В правительстве Ростовской области сообщили, что в соответствии с СанПиН при выявлении очага инфекции с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются вновь и отстраняются лица, не болевшие корью и непривитые против этих инфекций или привитые до 21 календарного дня.Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Единственный способ избежать болезни - это вакцинироваться.С начала 2023 года ростовчане жалуются на нехватку вакцины от кори. Однако местные власти сообщили, что в этом году проблем с поставками препаратов нет.