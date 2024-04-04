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В Ростовской области зафиксирован циклический подъем заболеваемости корью

В Ростовской области зафиксирован циклический подъем заболеваемости корью
В Ростовской области зафиксирован циклический подъем заболеваемости корью. Об этом 4 апреля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Циклический подъем заболеваемости - это рост выявления кори через большие промежутки времени. По информации ведомства, в марте 2024 года значение заболеваемости на 100 тысяч населения составило 7,0. Это на 15,7 % ниже показателя февраля 2024 года, тогда он составил 8,3 на 100 тысяч населения.

С начала 2024 года в Ростовской области зафиксировали высокую заболеваемость корью. Жители региона жаловались на отсутствие вакцины, хотя власти уверяли в обратном. Якобы вакцина против кори, краснухи, паротита поставлялась в 2024 году в конце января и в начале марта в ограниченном количестве. Однако люди жаловались, что в больницах им говорили, что вакцины нет

В Министерстве здравоохранения Ростовской области сообщили, что на этот год закупили 26 тысяч доз вакцины от кори. Этого количества достаточно для вакцинации.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на кожных покровах.
Фото: Ростов ру
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