В Ростове в ОДКБ ввели карантин из-за высокой заболеваемости корью

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В ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» ввели карантин из-за высокой заболеваемости корью. О режиме противоэпидемических мероприятий сообщили в медучреждении 5 февраля.На протяжении двух с половиной недель ОДКБ не будет принимать на плановую госпитализацию детей, которые не болели или не были привиты против кори. При направлении в больницу ребенку и его сопровождающему необходимо иметь с собой справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации. Также нужно будет предъявить документ о ревакцинации против кори либо справку о перенесенной болезни, либо результат анализа крови на напряженность иммунитета (концентрация иммуноглобулинов класса G не менее 0,18 МЕ/МЛ).Карантин будет действовать до 22 февраля. Пока эпидемическая ситуация не наладится, посещения пациентов стационара будут запрещены.Напоминаем, ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что за январь корью заболели более 200 человек. Большинство заразившихся не были привиты.