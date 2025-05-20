В Ростове многоквартирный дом на Украинской признан аварийным

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В Ростове-на-Дону многоквартирный дом по адресу: улица Украинская, 20, литера А, признан аварийным. Об этом стало известно от администрации города.По информации от жильцов, здание будет демонтировано в течение 14 месяцев. Однако официальных документов от местных властей по этому вопросу пока не поступало. Возможно, решение о сносе дома будет принято в отношении жильцов.В реестре нет информации о признании дома аварийным. Власти не предоставляют никаких комментариев, ссылки на акты проверок не работают. Жильцы дома в панике.Согласно данным портала dom.mingkh.ru, пятиэтажное здание было построено в 1967 году. В доме – 67 жилых помещений, где проживает большое количество людей. Износ здания составляет 29%.