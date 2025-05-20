На дорожную разметку и новые знаки в Ростове потратят 200 миллионов рублей

Фото: Ростов.ру

К концу 2026 года в донской столице обновят дорожные знаки и горизонтальную дорожную разметку. Об этом стало известно из госзакупки, опубликованной 20 мая.МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» заказало работы по обновлению дорожной разметки и замене дорожных знаков в городе. В некоторых местах также потребуется установка новых знаков.На эти цели из городского бюджета выделено около 44 миллионов рублей. Эти средства будут израсходованы до конца 2025 года. Оставшиеся 155 миллионов рублей предусмотрены на 2026 год. Завершение всех работ планируется к 30 ноября 2026 года.В Ростове-на-Дону существует проблема с дорожными знаками и разметкой. В центре города пешеходные переходы встречаются, но в отдаленных районах их часто нет. Водители испытывают затруднения при парковке и определении одностороннего движения. Им приходится ориентироваться на логику или наблюдать за другими автомобилями.