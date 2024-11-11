В Ростовской области установили памятную табличку в память о бойце, который погиб на СВО

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Мемориальная табличка была установлена в Семибалковской школе в Азовском районе 11 ноября. Владимир – уроженец Азова, в 2006 году, после полугода срочной службы, заключил контракт с министерством обороны. Он служил гранатометчиком в Ингушетии, принимал участие в миротворческой операции в Грузии в 2008 году, а затем служил в Южной Осетии.В 2022 году он был призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Владимир погиб 11 октября, выполняя боевую задачу недалеко от населенного пункта Копани в Запорожской области.Посмертно его наградили орденом Мужества.