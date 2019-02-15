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В Шахтах нашли живым мужчину, пропавшего почти неделю назад

В Шахтах нашли живым мужчину, пропавшего почти неделю назад
Спустя почти неделю поисков в Шахтах нашли живым 60-летнего мужчину. 19 февраля стало известно, что Юрий Каблучко находится в больнице.

Как сообщает DonDay Шахты, 13 февраля шахтинцу стало плохо на улице. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, и медики доставили его в БСМП. Юрий Владимирович находился в тяжёлом состоянии и говорил несвязно. Из-за этого врачи не смогли установить его личность.

Когда родные, наконец, нашли Каблучко, он чувствовал себя лучше. Доктора предполагают, что он перенёс инсульт. Пока он остаётся в больнице.

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