В Шахтах нашли живым мужчину, пропавшего почти неделю назад



Спустя почти неделю поисков в Шахтах нашли живым 60-летнего мужчину. 19 февраля стало известно, что Юрий Каблучко находится в больнице.



Как сообщает DonDay Шахты, 13 февраля шахтинцу стало плохо на улице. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, и медики доставили его в БСМП. Юрий Владимирович находился в тяжёлом состоянии и говорил несвязно. Из-за этого врачи не смогли установить его личность.



Когда родные, наконец, нашли Каблучко, он чувствовал себя лучше. Доктора предполагают, что он перенёс инсульт. Пока он остаётся в больнице.