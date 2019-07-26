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Спустя 17 суток поисков пропавшего в Ростове мужчину нашли живым

Спустя 17 суток поисков пропавшего в Ростове мужчину нашли живым
Нуждающегося в медицинской помощи 33-летнего мужчину нашли живым в Ростове. Илью Дуброва разыскивали около 17 суток. О том, что он нашёлся, стало известно 30 июля.

Он исчез 13 июля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Илья ушёл из дома и не вернулся. В поисках участвовали правоохранители и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что Дубров нуждается в медицинской помощи.

К счастью, спустя столько дней его удалось найти живым.

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