Спустя 17 суток поисков пропавшего в Ростове мужчину нашли живым



Нуждающегося в медицинской помощи 33-летнего мужчину нашли живым в Ростове. Илью Дуброва разыскивали около 17 суток. О том, что он нашёлся, стало известно 30 июля.



Он исчез 13 июля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Илья ушёл из дома и не вернулся. В поисках участвовали правоохранители и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что Дубров нуждается в медицинской помощи.



К счастью, спустя столько дней его удалось найти живым.