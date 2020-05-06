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В Шахтах на благоустройство двора дома, где произошёл взрыв, потратят более 47 млн рублей

В Шахтах на благоустройство двора дома, где произошёл взрыв, потратят более 47 млн рублей
В Шахтах ищут подрядчика для благоустройства двора дома, где произошёл взрыв. На работы возле дома № 16 по улице Хабарова выделяют почти 47,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация города. Средства берут из областного и местного бюджетов.

Возле дома организуют детскую и спортивную площадки, установят скамейки, урны, посадят деревья и кустарники. Также требуется заменить дорожное покрытие и провести освещение. Работы нужно завершить до 1 ноября 2020 года.

Напомним, взрыв в доме № 16 на улице Хабарова произошёл 14 января. Жертвами происшествия стали пять человек. Ещё двое пострадали.

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