В Шахтах в доме, где произошёл взрыв, возобновили газоснабжение



В доме в Шахтах, где произошёл взрыв, снова стали подавать газ. Снабжение возобновлено в 35 квартирах дома № 16 по улице Хабарова. К 9 часам 25 января жильцы уже могли пользоваться газом. Исключением пока остается одна квартира.



Напомним, 14 января в здании на девятом этаже произошёл мощный взрыв. В результате погибли пять человек. Эпицентром стала квартира № 72, в которой проживала 65-летняя преподавательница колледжа. После разбора завалов спасатели обнаружили, что кран на трубе подачи газа был в положении «открыто».



Похороны погибших состоялись 18 января.