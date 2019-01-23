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В Шахтах в доме, где произошёл взрыв, возобновили газоснабжение

В Шахтах в доме, где произошёл взрыв, возобновили газоснабжение
В доме в Шахтах, где произошёл взрыв, снова стали подавать газ. Снабжение возобновлено в 35 квартирах дома № 16 по улице Хабарова. К 9 часам 25 января жильцы уже могли пользоваться газом. Исключением пока остается одна квартира.

Напомним, 14 января в здании на девятом этаже произошёл мощный взрыв. В результате погибли пять человек. Эпицентром стала квартира № 72, в которой проживала 65-летняя преподавательница колледжа. После разбора завалов спасатели обнаружили, что кран на трубе подачи газа был в положении «открыто».

Похороны погибших состоялись 18 января.

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