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В Шахтах 60-летний мужчина купил детали для машины у мошенников

В Шахтах 60-летний мужчина купил детали для машины у мошенников В городе Шахты Ростовской области 60-летний мужчина купил у мошенников детали для машины. Об этом он сообщил в ГУ МВД по региону. Мужчина нашел нужные детали по объявлению в интернете и связался с продавцом для их покупки. Тот убедил местного жителя, что отправит их после перевода денег. Когда житель зачислил на счет 130 тысяч рублей, продавец пропал. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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