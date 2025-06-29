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В Шахтах 60-летний мужчина купил детали для машины у мошенников
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В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4 29 июня
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В Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров за сутки 28 июня
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В Ростовской области в ночь на 29 июня сбили один беспилотник
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Число районов, на которые влияет почвенная засуха, увеличилось в Ростовской области
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В частном доме в Таганроге произошел пожар из-за замыкания в электродуховке
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Юрий Слюсарь поздравил донских выпускников с окончанием школы
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В Ростове-на-Дону найден мертвым пропавший 29-летний мужчина
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Александр Скрябин вручил выпускникам Ростова медали за успехи в учебе
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В Ростовской области произошло ДТП, пострадал 13-летний водитель мотоцикла
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В Ростовской области обнаружили мертвым 57-летнего мужчину, который считался без вести пропавшим