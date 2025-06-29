В Шахтах 60-летний мужчина купил детали для машины у мошенников

Фото: Rostov.ru

В городе Шахты Ростовской области 60-летний мужчина купил у мошенников детали для машины. Об этом он сообщил в ГУ МВД по региону. Мужчина нашел нужные детали по объявлению в интернете и связался с продавцом для их покупки. Тот убедил местного жителя, что отправит их после перевода денег. Когда житель зачислил на счет 130 тысяч рублей, продавец пропал. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказано в сообщении.