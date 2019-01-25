Житель Ростова купил иномарку, которая оказалась в залоге



Житель Ростова практически сразу после покупки был вынужден расстаться со своей машиной.



Ростовчанин нашёл в Интернете объявление о продаже автомобиля «Форд Фокус». Во время встречи с продавцом он передал деньги и оформил сделку договором купли-продажи. Когда же новый владелец попытался поставить машину на учёт, выяснилось, что она находится в залоге у банка. Вскоре после попытки зарегистрировать автомобиль по судебному решению «Форд» был изъят у новоиспеченного владельца.



Новый хозяин иномарки, оставшийся в результате без машины, обратился в полицию.

- По подозрению в совершении мошенничества 28 января полицейские задержали 39-летнего жителя Шахт, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Ранее он не был судим.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.