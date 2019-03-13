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В Ростове мужчина вышел на прогулку и пропал без вести

В Ростове мужчина вышел на прогулку и пропал без вести
В Ростове-на-Дону 57-летний мужчина вышел погулять и пропал без вести. О его местонахождении ничего не известно с 9 марта. В тот день около полудня Александр Пузырёв вышел из своего дома на Коммунистическом проспекте и исчез. По словам его сына, мужчина пошёл прогуляться.

Уже около недели родные не могут его найти. Они просят всех неравнодушных помочь в поисках. Рост Александра - около 180 сантиметров. У него полное телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы с проседью.

Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в кожаную чёрную куртку, джинсы синего цвета и кожаную кепку-восьмиклинку. На руке - часы с кожаным ремешком.

Любую информацию о местонахождении Александра Пузырёва просят сообщать по телефону: 8-908-198-07-89.

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