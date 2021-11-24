В Сеть попали шокирующие фото из морга Таганрога с десятками трупов умерших от COVID-19

Фото: соцсети.

В соцсетях появились шокирующие снимки из морга Таганрога. На фотографиях видны десятки черных мешков, в которых, по словам местных жителей, лежат трупы. Тела умерших позади здания морга по несколько недель ожидают своей очереди на захоронение.Чтобы забрать покойников, родственникам приходится ждать около 10-14 дней. Причиной таких долгих сроков стало проведение экспертиз и установление причин смерти. Число умерших настолько увеличилось, что патологоанатомы едва успевают писать отчеты о вскрытиях.В администрации Таганрога подтвердили, что патолого-анатомическое бюро не справляется с большим количеством умерших. Нагрузка на морг увеличивается с каждым днем, а площадь самого бюро не соответствует требованиям для такого числа трупов.В прошлом году в морг закупили дополнительное оборудование. Теперь не хватает и его. Для хранения тел покойников используют не только специальные холодильные камеры, но и предназначенные для исследовательского материала (биопсийного). Однако ситуация не улучшается. Судя по кадрам, на всех мест все равно не хватает. Вероятно, трупы выносят на улицу, чтобы они медленнее разлагались. От гниения тела буквально спасли ноябрьские заморозки.Патолого-анатомическое бюро вскрывает тела не только жителей Таганрога, но и Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов. Население этих территорий составляет более 380 тысяч человек. В связи с ростом числа смертей среди пациентов ковидных госпиталей количество умерших также увеличилось.В бюро провели проверку, по результатам которой только готовятся предложения по выделению средств на дополнительное оборудование. Однако жители города сомневаются в том, что проверка поможет ситуации. Многие из них во время приемов отмечали, что врачей постоянно отвлекали телефонными звонками и регулярно требовали какие-то отчеты, связанные с COVID-19.Очевидно, что в такой напряженный момент медикам нужны специалисты, которые смогут взять часть работы на себя. Из-за нехватки персонала врачи пытаются сделать все возможное собственными силами. А проверки и отчеты только подливают масла в огонь, отвлекая докторов от их прямой обязанности - спасения и помощи людям. Специалисты больниц и моргов работают на износ, пока сверху на них сыпятся бюрократические требования. А число заболевших и умерших от коронавируса тем временем достигает таких масштабов, что их даже хоронить не успевают.