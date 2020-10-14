Работники морга в Таганроге не успевают принимать трупы
В Таганроге сотрудники патолого-анатомического бюро не справляются с нагрузкой. Каждый день врачи принимают трупы из города и прилегающих территорий. Об этом сообщили в приёмной главного врача морга 16 октября.
Как сказала начальник управления здравоохранения Таганрога Татьяна Подлесная, время работы патолого-анатомического бюро увеличилось. Причиной изменения графика стала нехватка рабочих часов для вскрытия тел и других манипуляций с ними. Как известно, в штате морга насчитывается 45 сотрудников. По их словам, трудятся они по документам согласно плану - с восьми утра до пяти вечера. Но на деле их работа в разы превышает норму.
– Мы работаем с утра до ночи в связи со сложившейся ситуацией, – рассказали в приемной главврача.
Ранее сообщалось, что в коридорах больницы, на базе которой находится ковидный госпиталь, несколько дней лежали трупы в черных мешках. Теперь эта ситуация стала понятной и вполне объяснимой.
Как стало известно Rostov.ru в больнице Таганрога ежедневно умирают по 5-6 человек с коронавирусом. Медикам ничего не остается, кроме как класть трупы умерших от ковид людей, едва ли не в парадной медучреждения.
Напомним, несколько скончавшихся пациентов лежали под лестницей таганрогской больницы, рядом с палатами заражённых COVID-19. Пациенты почувствовали запах мёртвы тел и с возмущениями принялись звонить во всевозможные инстанции с жалобами. Как оказалось, умерших и правда не сразу забрали в морг, какое-то время они всё ещё находились в больнице. Только около полудня 15 октября их удалось вывезти.