В сентябре в Ростовской области похолодает до +4 градусов

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В первый осенний месяц в Ростовской области ожидается похолодание. О прогнозе пишет издание DonDay со ссылкой на начальника ростовского Гидрометцентра Елену Назарову.С 1 по 10 сентября в регионе прогнозируются кратковременные дожди. Днем температура будет держаться на отметке +30...+35 градусов. Ночью она упадет до +12...+17.Во второй декаде месяца также ожидаются осадки. После полудня воздух прогреется не выше +26. Ночью похолодает до +9...+16 градусов.Последние десять дней на регион обрушатся ливни. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а ночью упадут до +8. Ближе к октябрю после полуночи похолодает до +4.