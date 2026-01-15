В Семикаракорском районе временно приостановили паромное сообщение
В Семикаракорском районе временно прекращено функционирование паромного сообщения. Об этом проинформировал глава районной администрации Леонид Серокуров.
Причиной временных ограничений стало начало ледохода. О возобновлении паромной переправы руководитель муниципалитета пообещал сообщить дополнительно через свои официальные страницы в социальных сетях.
В Ростовской области с 25 декабря введен в действие режим ледокольного сопровождения судов. Ледокольная проводка – это комплекс мероприятий, нацеленных на безопасное движение кораблей в условиях обледенения водных путей.