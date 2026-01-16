В ручей Быстрый в Батайске зафиксировали семь сбросов неочищенных вод

Фото: соцсети

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области прокомментировало сбросы в ручей Быстрый в Батайске. Министр природных ресурсов региона Алла Кушнарева провела встречу с жителями. В ходе обсуждения был поднят вопрос о состоянии ручья Быстрого, который неоднократно становился объектом жалоб на сброс канализационных вод.По информации министерства, в декабре было выявлено семь таких источников загрязнения. Кроме того, в районе канализационно-насосной станции (пер. Трудовой, 1/1) произошла авария на канализационных сетях, в результате которой неочищенные сточные воды попадали в водоем.Сотрудники АО «Ростовводоканал» устранили неисправность в конце ноября 2025 года, что позволило прекратить сброс сточных вод.Муниципалитет планирует привлечь к ответственности инициаторов сбросов.