В рождественскую ночь в Ростове на маршруты выйдут дополнительные трамваи



В донской столице в рождественскую ночь будут работать дополнительные трамваи. Об этом сообщили в администрации города.



В ночь с 6 на 7 января на маршруты выйдут шесть дополнительных единиц общественного транспорта. Вагоны будут курсировать по улице Станиславского.

- После службы в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы дополнительно будут пущены шесть трамваев, - рассказали в мэрии города.



Добавим, что в рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до трёх часов ночи.