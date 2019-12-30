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В рождественскую ночь в Ростове на маршруты выйдут дополнительные трамваи

В рождественскую ночь в Ростове на маршруты выйдут дополнительные трамваи
В донской столице в рождественскую ночь будут работать дополнительные трамваи. Об этом сообщили в администрации города.

В ночь с 6 на 7 января на маршруты выйдут шесть дополнительных единиц общественного транспорта. Вагоны будут курсировать по улице Станиславского.
- После службы в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы дополнительно будут пущены шесть трамваев, - рассказали в мэрии города.

Добавим, что в рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до трёх часов ночи.

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