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В Ростовском зоопарке абиссинский ворон перешел в зимний вольер

В Ростовском зоопарке абиссинский ворон перешел в зимний вольер
В Ростовском-на-Дону зоопарке после похолодания в донском регионе часть животных перевели в зимние вольеры. В том числе – абиссинский ворон. Об этом сотрудники зоосада сообщили 13 октября на своей страницы в соцсетях.

Все дело в том, что абиссинский рогатый ворон обитает в африканских саваннах. Поэтому, птица предпочитает теплое время года, а на зиму ее закрывают в вольер. Причиной тому стало похолодание в Ростовской области. Ранее температура воздуха в регионе достигала 0 градусов.

После того, как ворона переведут в рогатый вольер, посетители не увидят его до потепления. Однако вместо этого гости зоосада смогут посмотреть на пеликана.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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