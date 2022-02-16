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Началась эвакуация детей из ДНР в Ростовскую область

Началась эвакуация детей из ДНР в Ростовскую область
Началась эвакуация из Донецкой Народной Республики в Ростовскую область. Первыми отправили детей-сирот из школы интерната № 1.

Несовершеннолетние построились на площадке перед учебным заведением, затем разместились в автобусах. По информации местного телеграм-канала, в донской регион выехали 225 детей.

Напомним, об эвакуации объявил глава ДНР Денис Пушилин. Людям стали раздавать памятки о том, как вести себя и что делать при эвакуации. Желающих покинуть республику оказалось так много, что на автозаправках и у банкоматов собрались целые толпы. Аналогичная ситуация - и в ЛНР. Известно, что там запретили выезжать мужчинам в возрасте, пригодном для военной службы, - от 18 до 55 лет.
Фото: телеграм-канал ДНР Онлайн/Руденко.
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