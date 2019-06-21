В Ростовской области завершила работу «Выездная летняя школа для замещающих семей»



«Выездная летняя школа для замещающих семей» завершила свою работу в Ростовской области. Занятия для 15 семей с приёмными детьми проходили в Мясниковском центре помощи детям. В этом году количество участвующих семей увеличилось с 8 до 15.



В течение недели в центре проводилось три вида занятий: родительские, детские и родительско-детские. Цель таких курсов – предотвратить возвращение приёмных деток в органы опеки, что может стать настоящей трагедией для ребёнка. По словам директора Мясниковского центра помощи детям Нины Берекчиян, занятия помогают и родителям, которые сталкиваются с психологическими трудностями или «эмоциональным выгоранием».



Выездные школы работают в Ростовской области на протяжении девяти лет в рамках сопровождения замещающих семей. В 2016 году к ним присоединились центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Задача таких центров – присмотр и уход за детьми, устройство их на воспитание в семьи, а также психологическая, педагогическая и правовая помощь родителям. Всего в 2019 году в летних школах примут участие около 800 человек.



- Еще несколько лет назад для органов опеки самой главной задачей было найти детям, которые остались без попечения родителей, новые семьи. За эти годы у нас сократилось количество воспитанников в учреждениях, и самой главной нашей задачей стало не допустить возврат ребёнка из приёмной семьи в учреждения. Именно поэтому сейчас наша работа направлена на то, чтобы оказать замещающим семьям помощь и сопровождение, – отметила начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства Министерства образования Ростовской области Луиза Фенева.



Сегодня в Ростовской области зафиксировано 9 030 детей-сирот. Из них 8 521 ребёнок находится под опекой или в приёмных семьях. В центрах помощи детям остаются 509 ребят.

