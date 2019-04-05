В Ростовской области с середины апреля повысится стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон»



В летний период в Ростовской области возрастёт стоимость проезда платных участков на трассе М-4 «Дон». Как сообщили в Автодоре, цена изменится с 15 апреля.



В компании пояснили, что повышение стоимости связано с началом действия «сезонного тарифа». Проще говоря, дорожники решили по максимуму нажиться на отдыхающих, которые отправятся на юг на машинах. Повышенный тариф будет действовать вплоть до окончания бархатного сезона – 13 октября.



На территории Ростовской области протяжённость платного участка составляет 28 километров (с 1091 по 1119 км). За проезд по нему в дневное время (с 7 утра до полуночи) придется отдать 55 рублей (в настоящее время цена составляет 50 рублей). Цена проезда ночью (с полуночи до 7 утра) – 30 рублей.



В зависимости от габаритов, наличия прицепа и грузоподъемности стоимость проезда для грузовиков составит от 80 до 220 рублей.



В компании пояснили, что введение сезонного тарифа призвано перераспределить транспортные потоки, то есть стимулировать водителей к поездкам в ночное время. Только вряд ли сами водители оценят такую инициативу.