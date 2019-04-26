В Ростовской области выделят 71,7 млн на благоустройство сквера



Администрация Белокалитвинского района Ростовской области планирует благоустроить сквер на сумму 71 754 260 рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



В документе сказано, что работы необходимо провести на территории, примыкающей к участку по адресу: Театральная, 1 в Белой Калитве. В сквере нужно заменить дорожное покрытие, наладить сети электроснабжения. Кроме того, в сквере планируется установить скамейки и урны. Также в здесь появится система автополива.



Победитель аукциона станет известен 17 мая. Средства на благоустройство выделят из местного, областного и федерального бюджетов.