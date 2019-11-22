Родственников погибшего на Украине солдата ищут в Ростовской области



В Ростовской области ищут родных погибшего на Украине бойца Великой Отечественной войны. Об этом 25 ноября рассказали в поисковом объединении «Бессмертный полк».



Поисковики сообщили, что во время раскопок на полях сражений на Украине были найдены останки и медальон погибшего солдата. В нем была записка, в которой было указано: «Рытиков Александр Федорович, 1911 г. р. Родственники: Рытикова Мария Васильевна, Зверевский район, Аникинский сельсовет, хутор Плешаков». Этот хутор находится в Ростовской области.



Известно, что в 1937 году у солдата родился сын Леонид, который, по некоторым данным, проживает в Белой Калитве.



Поисковики хотят найти родственников погибшего солдата, отдавшего жизнь за мир и свободу Родины. Возможно, вам знаком Леонид Александрович Рытиков или вы знаете его родственников, просьба обратиться: сюда.