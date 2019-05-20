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В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 47-летнего мужчину. 16 мая Сергей Кравченко ушел из дома в Егорлыкской районе и не вернулся обратно. Близкие ничего не знают о его местонахождении.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому - 50 лет, рост - 185 сантиметров, волосы русые, есть залысина.

В день исчезновения на мужчине были рубашка, футболка, темно-синие штаны и черные туфли.

Если вы видели дончанина, позвоните по телефонам: 8 (86370) 2-12-02, 8 (86370) 7-42-20.

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