В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина



В Ростовской области ищут без вести пропавшего 47-летнего мужчину. 16 мая Сергей Кравченко ушел из дома в Егорлыкской районе и не вернулся обратно. Близкие ничего не знают о его местонахождении.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому - 50 лет, рост - 185 сантиметров, волосы русые, есть залысина.



В день исчезновения на мужчине были рубашка, футболка, темно-синие штаны и черные туфли.



Если вы видели дончанина, позвоните по телефонам: 8 (86370) 2-12-02, 8 (86370) 7-42-20.