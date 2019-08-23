В Ростовской области ищут без вести пропавшего 65-летнего мужчину



В Новочеркасске, а также в близко расположенных районах области ищут без вести пропавшего 65-летнего мужчину. Днем 23 августа Владимир Жек ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими.



По информации поискового отряда, рост разыскиваемого - 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы с проседью, глаза карие. Пропавший нуждается в медицинской помощи.



В тот день на мужчине были надеты серо-зеленые бриджи и футболка, на ногах - туфли.



Если вы видели или знаете, где может находиться уроженец Новочеркасска, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.